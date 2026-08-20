Liquid Glass в iOS 27: как Apple изменила дизайн после iOS 26

В iOS 26 Apple впервые перевела весь интерфейс на жидкое стекло (Liquid Glass), и встретили новинку по-разному: одним не хватало читаемости, других больше волновало, как обновление сказалось на автономности и скорости работы Айфона. В iOS 27 компания устроила работу над ошибками: переработала эффекты, добавила слайдер прозрачности и целый пакет удобных мелочей. Я поставил бету на свой Айфон и сравнил дизайн двух систем в лоб. Рассказываю, что реально изменилось и стоит ли ждать сентябрьского релиза.



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Как переделали жидкое стекло: тени убрали, читаемость выросла

Самое заметное бросается в глаза сразу: жидкое стекло переработали чуть ли не с нуля, хотя на презентации об этом обмолвились одной строкой. В iOS 26 объём кнопок держался на тенях вокруг них и бликах, которые ползли вслед за наклоном Айфона через акселерометр. Теперь всё иначе. Подвижные отражения убрали, а объём рисуют прямо внутри элемента: по бокам идёт статичная тёмная окантовка, сверху и снизу подсветка.

Уведомления и кнопки получили лёгкую дымку, которая отделяет текст от фона, но сохраняет прозрачность. Ещё момент: гамма материала больше не пляшет от контента, она светлеет или темнеет только вместе со сменой темы. Стекло реально стало похоже на стекло.

Прозрачность стекла теперь регулируется вручную

А вот это лично моя любимая правка. В iOS 27 появился системный слайдер прозрачности, и степень мутности стекла вы задаёте сами. На средней позиции кнопки становятся матовее, на максимальной от стекла остаётся тонкая подложка, сквозь которую видно почти всё, а на минимальной интерфейс превращается в матовый и напоминает iOS 18.

Если материал не зашёл совсем, эффект можно ослабить или выключить в настройках. Отдельно докрутили универсальный доступ: параметры пониженной прозрачности и увеличения контраста дают более выраженный результат. Приятно и то, что часы на экране блокировки теперь читаются даже в самом прозрачном режиме, а любителям почти невидимого блока их можно ужать до строки погоды.

Иконки стали плоскими, но обзавелись стеклом

Домашний экран тоже не узнать. С иконок убрали HDR-эффект и рассеянное свечение, зато логотипам добавили то самое жидкое стекло: оно взаимодействует и с обоями, и с соседними элементами. Иконки стали площе, но плотнее вписались в общий язык системы. Заодно несколько штук перерисовали, и почти все поменялись в восприятии, потому что логотипы потеряли объём. Обновились:

Камера

Safari

Компас

Просмотр

Пульт

Image Playground

Find My

В прозрачном режиме иконки теперь сильнее преломляют свет и выглядят настоящим стеклом, а не просто монохромными силуэтами. Читаемость снова в плюсе, хоть фирменной акварельной выразительности стало заметно меньше. Поделитесь своими впечатлениями от дизайна в нашем чате в МАКС.

Мелкие фишки iOS 27, которых ждали годами

Дизайном дело не ограничилось: система разжилась кучей удобных мелочей, будто в Apple копили список пожеланий и выкатили всё разом. Наконец-то появилась кнопка вставки скопированного текста прямо в подсказках клавиатуры. Обои можно расширить под пропорции экрана силами Apple Intelligence. Часы на экране блокировки разрешили сделать совсем крохотными, перенеся их в строку дня недели.

С Siri AI можно переписываться текстом, причём русский язык поддерживается. И это лишь часть: полный набор я разбирал в обзоре всех функций свежих бет iOS 27 и macOS 27. Погода вынесла температуру и ветер на главный экран, а в приложении Фото завезли рейтинги от 1 до 5 звёзд и сохранение кадра из видео без потери качества.

Впечатления от беты: обновляться или подождать

Собираю впечатления. Жидкое стекло допиливали от сборки к сборке, сейчас идёт шестая бета iOS 27, и вид ощущается близким к финальному, всё держится стабильно. Скажу честно: живое и натуральное стекло из iOS 26 мне ближе по духу, но новый вариант однозначно лучше и ведёт себя одинаково от приложения к приложению.

Торопиться с бетой при этом не обязательно: если стабильность нужна прямо сейчас, есть аргументы поставить iOS 26.6.1 сразу после выхода, а за финалом новой системы спокойно подождать. Полноценный релиз ждём через месяц, 14 сентября. Но это не панацея: ранее уже рассказали, какую версию iOS 27 лучше всего ставить без страха.