В России продают iPhone 18 Pro дешевле, чем в США. Развод или реальная цена?

Если вам в ленте попадалась реклама, где известное лицо уверенно советует купить iPhone 18 Pro дешевле 100 тысяч рублей, вы не одни. Предложение выглядит слишком хорошо, чтобы проходить мимо. Обидно, когда до новой прошки вроде бы рукой подать, а в официальных магазинах она стоит заметно дороже. Только у этой щедрости есть мелкий шрифт, который в рекламе никто не показывает, и всплывает он уже после оплаты. Я пересчитал цену айфона по самому дешевому рынку в мире и сравнил с тем, что обещают в рекламе. Ниже разберемся, откуда берется такая цена, на чем строится схема и как не отдать за нее деньги.



Откуда взялся iPhone 18 Pro за 93 тысячи

Вокруг новых айфонов каждую осень кто-нибудь да пытается заработать на нетерпении покупателей. Мы уже писали, почему нельзя включать бесплатно присланный iPhone, а в этом году дошло до рекламы со звездами. В ролике знаменитость рассказывает, что iPhone 18 Pro можно взять меньше чем за 100 тысяч рублей. Сделали ли видео с помощью нейросети или звезде действительно заплатили за съемку, неизвестно. Да и для покупателя это мало что меняет.

Важнее другое. Магазины с такими ценами реально существуют, и до них несложно дойти по ссылкам из подобной рекламы. Один из них прямо на карточке товара показывает iPhone 18 Pro за 93 093 рубля в версии на 256 ГБ с eSIM. Рядом зачеркнута «старая» цена 132 990 рублей и подсвечена экономия почти в 40 тысяч. Никакой рассрочки и обязательного комплекта аксессуаров, просто айфон по цене, которой не бывает. Название магазина мы специально не называем и ссылку на него не даем, чтобы не делать ему рекламу.

Сколько стоит iPhone 18 Pro там, где он дешевле всего

Чтобы понять, насколько реальна цена в 93 тысячи, достаточно посмотреть, где айфон стоит меньше всего в мире. Это США: Apple просит за iPhone 18 Pro на 256 ГБ 1199 долларов. Причем это цена до налога с продаж, который в большинстве штатов добавляется уже на кассе. Следом идут Канада и Гонконг, дальше Малайзия, ОАЭ и Япония. Мы недавно сравнивали, как цены на iPhone 18 Pro в России подтянулись к американским. За неделю картина почти не изменилась.

Я пересчитал официальные цены по курсу ЦБ на 7 октября: 85,71 рубля за доллар. Курс в обменнике, разумеется, хуже.

Где покупать Цена iPhone 18 Pro 256 ГБ В рублях США 1199 долларов 102 770 рублей Канада около 1312 долларов 112 460 рублей Гонконг около 1338 долларов 114 690 рублей ОАЭ около 1388 долларов 118 970 рублей Япония около 1402 долларов 120 170 рублей Магазин из рекламы — 93 093 рубля

Получается, что даже в американском Apple Store дешевле 102 770 рублей базовую прошку не купить. А магазин из рекламы обещает ее почти на 10 тысяч дешевле, чем сама Apple продает айфон на своем главном рынке. Цены у Apple для других стран выше, и ни одна из них даже близко не опускается к 93 тысячам.

Почему продавать айфон дешевле Америки невыгодно

Теперь представьте путь этого айфона до покупателя в России. Его нужно купить за рубежом хотя бы по американской цене, привезти, заплатить за логистику, растаможить. Сверху банк берет комиссию за прием платежей, а магазин платит за склад, рекламу и сотрудников. И это мы еще не посчитали саму наценку, ради которой бизнес вообще работает.

Поэтому реальный рынок выглядит иначе. На Авито самые дешевые iPhone 18 Pro сейчас стоят около 105 тысяч рублей, а в крупных магазинах базовая версия с eSIM продается за 113-118 тысяч. Это честная цена, которая складывается из всех расходов выше. 93 тысячи в нее не помещаются никак.

Бывают, конечно, акции и распродажи. Но торговать себе в убыток месяцами не станет ни один магазин, тем более на самом ходовом товаре осени. Если цена ниже, чем у Apple в США, значит, разницу кто-то компенсирует. Догадайтесь с одного раза, кто. Хотите знать, как меняются цены на айфоны в России, раньше, чем вас догонит очередная такая реклама? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там такие истории разбираем по горячим следам.

Что ответил магазин на простой вопрос

Ответ на этот вопрос нашел один из блогеров, который насмотрелся рекламы и решил проверить предложение сам. Подвох обнаружился почти сразу: айфон за 93 тысячи обещают отдать только через месяц. На скриншоте выше это видно по сроку доставки «до 7 ноября». Подождать в целом можно, но блогер догадался уточнить у продавца, может ли за это время измениться цена.

Оказалось, может. И в таком случае покупателю придется доплатить. Если перевести на простой язык, схема выглядит так. Магазин собирает деньги со всех, кого привлекла низкая цена. Месяц эти деньги работают на продавца, а через месяц цена становится рыночной, и покупателю предлагают доплатить разницу. К этому моменту человек уже устал ждать и вряд ли пойдет воевать за возврат.

И вот самое показательное. Стоит выбрать в той же карточке доставку до 10 октября, то есть через три дня, как iPhone 18 Pro внезапно стоит 132 990 рублей. Экономия обнуляется, а цена оказывается выше, чем у крупных магазинов, на 15-20 тысяч.

Формально закон на стороне покупателя: по статье 500 Гражданского кодекса вы платите по цене, объявленной в момент заключения договора, а менять условия в одностороннем порядке продавец не может. Только деньги к этому моменту уже у магазина, а спорить с ним придется вам, через претензии и, возможно, суд. Знаете похожие магазины или уже попали в такую историю? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, разберем вместе, что можно сделать.

Как понять, что вам предлагают схему

Если айфон нужен прямо сейчас, лучше переплатить несколько тысяч и забрать его в магазине с нормальной репутацией. А после покупки сразу пройдитесь по нашему списку того, что проверить в новом iPhone 18 Pro, пока не закончился срок возврата.

Вот признаки, по которым такие предложения видно издалека:

цена ниже, чем у Apple в США, то есть меньше 102-103 тысяч за базовый iPhone 18 Pro;

низкая цена доступна только при доставке через несколько недель, а при быстрой доставке она вырастает на десятки тысяч;

оплатить нужно полностью и сразу, хотя телефона на складе нет;

в рекламе знаменитость, которую трудно представить в роли продавца айфонов;

на вопрос о фиксированной цене продавец уходит от ответа или прямо говорит про возможную доплату.

Хватит даже одного пункта из списка, чтобы закрыть вкладку. Скидка в 10-15 тысяч от рынка еще бывает у магазинов, которые распродают остатки или ловят выгодную поставку. Но айфон дешевле, чем в Америке, через месяц ожидания с возможной доплатой — это уже не скидка, а беспроцентный кредит, который вы выдаете незнакомому магазину.

Так что если увидите очередную рекламу с очередной знаменитостью, просто вспомните цифру 102 770 рублей. Все, что заметно ниже, должно настораживать. А чехол и защитное стекло к новому айфону гораздо безопаснее искать в нашем канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС: там хотя бы цена не меняется через месяц после оплаты.