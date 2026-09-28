В России продают активацию 5G на iPhone за 400 рублей. Развод или нет?

Владельцам айфонов в России начали продавать 5G. В сети появился сервис, который за 400 рублей обещает включить пятое поколение связи на iPhone за пару минут у компьютера, причем без джейлбрейка. Звучит заманчиво, но у такой активации хватает подводных камней. Часть ограничений всплывает сразу после оплаты, а часть может дать о себе знать через месяц. Разбираемся, что именно вам продают, кому это вообще подойдет и почему я бы пока не спешил отдавать деньги.



Что на самом деле продают за 400 рублей

Даже если ваш iPhone технически умеет работать с 5G, одного железа мало. Активацией 5G занимается сама Apple: компания согласует параметры с каждым оператором и присылает их на смартфон. Для России она этого не делает по понятным причинам. В итоге на Android-смартфонах пятое поколение уже работает, а владельцы айфонов продолжают смотреть на привычный значок LTE.

Сервис 5G First предлагает обойти это ограничение. Схема простая: оплачиваете доступ, скачиваете программу для Mac или Windows, подключаете iPhone к компьютеру кабелем и применяете новые сетевые настройки. На все уходит несколько минут. Никаких профилей из непонятных источников и взлома системы не требуется, по крайней мере так утверждают создатели.

Платеж разовый, подписки нет. Но есть нюанс: доступ привязан к одному смартфону. Если дома два или три айфона, за каждый придется платить отдельно. Для семьи из трех человек это уже 1200 рублей за функцию, которая может перестать работать в любой момент.

Отдельно на сайте есть бесплатная опция: сменить название оператора и значок сети на 5G. Ничего, кроме картинки, она не меняет. Скорость остается прежней, телефон как сидел на LTE, так и сидит. Это косметика для скриншотов, и путать ее с настоящей активацией не стоит. Хотя уверен, что кто-то обязательно похвастается друзьям новым значком.

Билайн, T2 и всего 16 городов

Прежде чем платить, стоит трезво оценить покрытие. Сейчас 5G работает в 16 городах России, и даже там сеть есть далеко не в каждом районе. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге пятое поколение предлагают все крупные операторы, а в остальных городах картина пестрая: где-то вышки есть у одного оператора, где-то у двух.

С операторами у 5G First пока совсем небольшой выбор. Работают только Билайн и T2. Профили для МегаФона, по словам разработчиков, еще готовятся, а про МТС информации нет вообще. Каждому оператору нужны свои настройки, поэтому до региональных и виртуальных операторов очередь дойдет нескоро. Если дойдет вообще.

Второе ограничение касается eSIM. Программа не работает с iPhone Air и американскими айфонами, у которых нет лотка для сим-карты. Про остальные модели с электронной симкой разработчики ничего внятного не говорят. Если вы давно перешли на eSIM, скорее всего, этот способ вам просто не подойдет, и 400 рублей уйдут в никуда.

Теперь про скорость. Создатели показывают ролик, где iPhone с сим-картой Билайна на LTE выдавал около 56 Мбит/с, а после переключения на 5G почти 126 Мбит/с. Часть пользователей тоже пишет, что интернет стал быстрее. Но это замер в удачной точке, а не обещание для всех. Если вышка рядом не поддерживает 5G, никакая программа ее не заменит, и айфон останется на LTE. Да и в зоне покрытия реальная скорость зависит от загрузки сети, так что двукратный прирост каждый день ждать не стоит.

Как устроена разблокировка и почему она может слететь

Никакой магии тут нет. В iOS для каждого оператора есть отдельный набор параметров, он так и называется: настройки оператора. Посмотреть их версию можно в меню Настройки — Основные — Об этом устройстве. Именно там прописано, какие возможности сети iPhone может использовать с конкретной сим-картой, в том числе и 5G.

Судя по всему, разработчики научились править эти параметры через компьютер. Программа оставляет все, что нужно для работы вашей SIM-карты, и меняет только ту часть, которая отвечает за доступные функции сети. После этого айфон начинает подключаться к 5G там, где Apple этого не разрешала. Заодно становится понятно, почему не поддерживается eSIM. Электронная симка хранит профиль оператора в защищенном модуле, и достучаться до него так просто не получится.

Проблема в том, что вся схема держится на лазейке. Apple может закрыть ее в любом обновлении iOS, а заодно сбросить измененные настройки оператора. Тогда 5G пропадет, а вы останетесь с тем же LTE и минус 400 рублей. Гарантий, что способ переживет хотя бы ближайший апдейт, нет никаких.

Сами разработчики называют свою программу экспериментальной. Результат зависит от модели iPhone, версии iOS и конкретной сим-карты. То есть у соседа с таким же айфоном все может заработать, а у вас нет. И выяснится это уже после оплаты, потому что проверить заранее нельзя. Уже пробовали такие настройки или после них сеть начала вести себя странно? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут разобраться.

Стоит ли рисковать ради значка 5G

Итого у 5G First минимум поддерживаемых операторов, нет поддержки моделей с eSIM и никакой уверенности, что все продолжит работать после следующего обновления. Плюс само покрытие 5G пока ограничено крупными городами. Кто стоит за сервисом, тоже до конца непонятно: сайт появился буквально на днях, а других публичных проектов у разработчика найти не удается. Если отдавать деньги за такой эксперимент не хочется, есть и бесплатный вариант. Мы уже рассказывали, как настроить 5G на iPhone бесплатно, там хотя бы не придется ничего оплачивать.

Подойти такой способ может разве что тому, кто живет в городе с нормальным покрытием, пользуется физической сим-картой Билайна или T2 и заранее готов к тому, что все закончится с ближайшим апдейтом. Для остальных это деньги за эксперимент, а не за рабочую функцию.

Есть и еще один момент, о котором многие не задумываются. Вы подключаете свой основной телефон к программе неизвестного происхождения и разрешаете ей менять системные параметры. Лично я пошел бы на такое разве что с запасным айфоном, но точно не с тем, где лежат банковские приложения, рабочая почта и семейные фотографии.

Если же рисковать не хочется совсем, остается ждать. Как только появится официальный способ получить 5G на iPhone, мы сразу расскажем о нем в наших каналах в Telegram и МАКС. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

А сэкономленные 400 рублей можно потратить с большей пользой, например на нормальный кабель или чехол. Самые удачные находки с AliExpress мы регулярно собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.