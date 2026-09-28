В России продают активацию 5G на iPhone за 400 рублей. Развод или нет?

Кирилл Пироженко

Владельцам айфонов в России начали продавать 5G. В сети появился сервис, который за 400 рублей обещает включить пятое поколение связи на iPhone за пару минут у компьютера, причем без джейлбрейка. Звучит заманчиво, но у такой активации хватает подводных камней. Часть ограничений всплывает сразу после оплаты, а часть может дать о себе знать через месяц. Разбираемся, что именно вам продают, кому это вообще подойдет и почему я бы пока не спешил отдавать деньги.

Айфон со включенным 5G лежит на банкнотах

Айфон со включенным 5G лежит на банкнотах

Что на самом деле продают за 400 рублей

Даже если ваш iPhone технически умеет работать с 5G, одного железа мало. Активацией 5G занимается сама Apple: компания согласует параметры с каждым оператором и присылает их на смартфон. Для России она этого не делает по понятным причинам. В итоге на Android-смартфонах пятое поколение уже работает, а владельцы айфонов продолжают смотреть на привычный значок LTE.

Сервис 5G First предлагает обойти это ограничение. Схема простая: оплачиваете доступ, скачиваете программу для Mac или Windows, подключаете iPhone к компьютеру кабелем и применяете новые сетевые настройки. На все уходит несколько минут. Никаких профилей из непонятных источников и взлома системы не требуется, по крайней мере так утверждают создатели.

Главная страница сайта 5GFirst

Главная страница сайта 5GFirst

Платеж разовый, подписки нет. Но есть нюанс: доступ привязан к одному смартфону. Если дома два или три айфона, за каждый придется платить отдельно. Для семьи из трех человек это уже 1200 рублей за функцию, которая может перестать работать в любой момент.

Отдельно на сайте есть бесплатная опция: сменить название оператора и значок сети на 5G. Ничего, кроме картинки, она не меняет. Скорость остается прежней, телефон как сидел на LTE, так и сидит. Это косметика для скриншотов, и путать ее с настоящей активацией не стоит. Хотя уверен, что кто-то обязательно похвастается друзьям новым значком.

Билайн, T2 и всего 16 городов

Прежде чем платить, стоит трезво оценить покрытие. Сейчас 5G работает в 16 городах России, и даже там сеть есть далеко не в каждом районе. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге пятое поколение предлагают все крупные операторы, а в остальных городах картина пестрая: где-то вышки есть у одного оператора, где-то у двух.

Логотипы операторов Билайн и Т2

Логотипы операторов Билайн и Т2

С операторами у 5G First пока совсем небольшой выбор. Работают только Билайн и T2. Профили для МегаФона, по словам разработчиков, еще готовятся, а про МТС информации нет вообще. Каждому оператору нужны свои настройки, поэтому до региональных и виртуальных операторов очередь дойдет нескоро. Если дойдет вообще.

Второе ограничение касается eSIM. Программа не работает с iPhone Air и американскими айфонами, у которых нет лотка для сим-карты. Про остальные модели с электронной симкой разработчики ничего внятного не говорят. Если вы давно перешли на eSIM, скорее всего, этот способ вам просто не подойдет, и 400 рублей уйдут в никуда.

Ограничение по моделям iPhone на официальном сайте 5G First

Ограничение по моделям iPhone на официальном сайте 5G First

Теперь про скорость. Создатели показывают ролик, где iPhone с сим-картой Билайна на LTE выдавал около 56 Мбит/с, а после переключения на 5G почти 126 Мбит/с. Часть пользователей тоже пишет, что интернет стал быстрее. Но это замер в удачной точке, а не обещание для всех. Если вышка рядом не поддерживает 5G, никакая программа ее не заменит, и айфон останется на LTE. Да и в зоне покрытия реальная скорость зависит от загрузки сети, так что двукратный прирост каждый день ждать не стоит.

Как устроена разблокировка и почему она может слететь

Никакой магии тут нет. В iOS для каждого оператора есть отдельный набор параметров, он так и называется: настройки оператора. Посмотреть их версию можно в меню Настройки — Основные — Об этом устройстве. Именно там прописано, какие возможности сети iPhone может использовать с конкретной сим-картой, в том числе и 5G.

Судя по всему, разработчики научились править эти параметры через компьютер. Программа оставляет все, что нужно для работы вашей SIM-карты, и меняет только ту часть, которая отвечает за доступные функции сети. После этого айфон начинает подключаться к 5G там, где Apple этого не разрешала. Заодно становится понятно, почему не поддерживается eSIM. Электронная симка хранит профиль оператора в защищенном модуле, и достучаться до него так просто не получится.

Иконка 5G на iPhone

Иконка 5G на iPhone

Проблема в том, что вся схема держится на лазейке. Apple может закрыть ее в любом обновлении iOS, а заодно сбросить измененные настройки оператора. Тогда 5G пропадет, а вы останетесь с тем же LTE и минус 400 рублей. Гарантий, что способ переживет хотя бы ближайший апдейт, нет никаких.

Сами разработчики называют свою программу экспериментальной. Результат зависит от модели iPhone, версии iOS и конкретной сим-карты. То есть у соседа с таким же айфоном все может заработать, а у вас нет. И выяснится это уже после оплаты, потому что проверить заранее нельзя. Уже пробовали такие настройки или после них сеть начала вести себя странно? Пишите в наш чатик в Telegram или МАКС, там вам точно помогут разобраться.

Стоит ли рисковать ради значка 5G

Итого у 5G First минимум поддерживаемых операторов, нет поддержки моделей с eSIM и никакой уверенности, что все продолжит работать после следующего обновления. Плюс само покрытие 5G пока ограничено крупными городами. Кто стоит за сервисом, тоже до конца непонятно: сайт появился буквально на днях, а других публичных проектов у разработчика найти не удается. Если отдавать деньги за такой эксперимент не хочется, есть и бесплатный вариант. Мы уже рассказывали, как настроить 5G на iPhone бесплатно, там хотя бы не придется ничего оплачивать.

Подойти такой способ может разве что тому, кто живет в городе с нормальным покрытием, пользуется физической сим-картой Билайна или T2 и заранее готов к тому, что все закончится с ближайшим апдейтом. Для остальных это деньги за эксперимент, а не за рабочую функцию.

Есть и еще один момент, о котором многие не задумываются. Вы подключаете свой основной телефон к программе неизвестного происхождения и разрешаете ей менять системные параметры. Лично я пошел бы на такое разве что с запасным айфоном, но точно не с тем, где лежат банковские приложения, рабочая почта и семейные фотографии.

Если же рисковать не хочется совсем, остается ждать. Как только появится официальный способ получить 5G на iPhone, мы сразу расскажем о нем в наших каналах в Telegram и МАКС. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

А сэкономленные 400 рублей можно потратить с большей пользой, например на нормальный кабель или чехол. Самые удачные находки с AliExpress мы регулярно собираем в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС.

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