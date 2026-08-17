На YouTube провели презентацию iPhone 18 Pro и складного iPhone Ultra раньше Apple

Пока в Купертино только готовят сцену к сентябрю, в интернете уже показали новые iPhone, часы и планшет — и сделал это вовсе не пресс-центр Apple. Энтузиаст с ютуба собрал собственный Apple Event на 15 минут: с рендерами, интерфейсом, обоями и закадровым голосом, будто ролик достали прямо со стенда презентации. За основу взяты слухи, которые копились месяцами, а результат выглядит подозрительно официально. Реальную дату анонса мы уже называли в отдельном разборе, так что теперь есть с чем сравнивать.



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Автора зовут Ашер Диппс, и подошел он к делу с фанатской дотошностью. Под ролик он собрал целую команду: кто-то рисовал устройства, кто-то анимации, кто-то оформлял интерфейс операционки. Монтаж, ритм, облет камеры вокруг корпуса — все скопировано с фирменных роликов Apple так точно, что первые минуты честно принимаешь видео за слитый черновик. Дальше начинается самое интересное — сами устройства.

Раскладушка, которую ждали годами

Центральное место в концепте занял складной смартфон. В ролике его окрестили iPhone Folio, хотя по инсайдерским данным финальным именем станет iPhone Ultra. Аппарат представили в титановом корпусе с шарниром: снаружи компактный экран на 5,5 дюйма, внутри — складная панель Folio Retina XDR на 7,8 дюйма. Заломов на сгибе, конечно, никаких, но это привилегия любого концепта, а не гарантия для серийной модели.

Разложенный смартфон в ролике ведет себя почти как планшет. Ради этого под него перекроили iOS 27: интерфейс подстраивается под площадь экрана, вкладки перестраиваются, а окна приложений уживаются рядом в режиме многозадачности. Тонкий корпус потребовал жертвы — место Face ID занял сканер отпечатка Touch ID. Питает всю конструкцию двухнанометровый процессор A20 Pro. Тем, кому любопытно, как реальная раскладушка может выглядеть вживую, пригодится история о том, как защитные стекла выдали дизайн заранее.

Именно складной форм-фактор всегда собирает самые жаркие споры. Считаете, что Apple зря заходит на эту территорию? Приходите поспорить в наш чат в Telegram или МАКС — там про цены и характеристики говорят прямо. Сам я к раскладным аппаратам отношусь прохладно и однажды уже объяснял, почему обойдусь без iPhone Ultra, как бы красиво его ни рисовали.

Что придумали для линейки Pro

Обычные флагманы в концепте тоже засветились — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Вырез Dynamic Island у них ужали: по задумке автора часть сенсоров TrueDepth спрятана под дисплей, оттого островок и стал компактнее. Корпус нарисовали из алюминия, а палитру ограничили четырьмя оттенками без вызывающих экспериментов.

Отдельного внимания заслужила камера с переменной диафрагмой. Логика простая и знакомая по классическим фотоаппаратам: в темноте отверстие раскрывается пошире и впускает больше света, а на ярком солнце прикрывается, вытягивая глубину резкости. Начинку и здесь отдали чипу A20 Pro на двухнанометровом техпроцессе. Если вас больше занимает базовая версия, у нас припасен разбор о том, чем младший iPhone 18 уступает Pro.

Загвоздка в том, что даже отдаленно похожий на концепт смартфон вы вряд ли схватите в день старта. Причины мы уже разбирали в материале про то, почему достать новинку сразу не получится. Хочется еще больше деталей про камеры и оптику? Тогда загляните на наши каналы в Telegram и МАКС — там подобные технологии разбираем без лишнего маркетинга.

Планшет-колонка и часы с давлением

Досталось внимание и другим категориям. iPad mini в концепте подрос по амбициям: экран сменили на 8,7-дюймовую OLED-матрицу с ProMotion, добавили тот же A20 Pro, а вместо привычных динамиков придумали хитрость — звук издает сама поверхность дисплея. Задумка эффектная, только на практике подобные схемы обычно упираются в физику и себестоимость. Зато выглядит это ровно так, как любят показывать на презентациях — минимум решеток, максимум чистого корпуса.

С часами автор обошелся сдержаннее и, пожалуй, реалистичнее. Apple Watch Series 12 в ролике снабдили чипом S12, свежими датчиками и слежением за тенденциями артериального давления — речь именно о наблюдении за динамикой, а не о разовом замере. Функцию давления инсайдеры давно записывают в приоритеты Apple по здоровью, и если она доедет до релиза, это станет весомым поводом обновить старую модель. Apple Watch Ultra 4, в свою очередь, получили заметно похудевший титановый корпус, что для этой массивной линейки звучит почти как переворот.

Радует, что фантазия автора не улетела в откровенный вымысел. Все, что показано в ролике, теоретически укладывается в возможности индустрии, и в этом главная сила проекта. Он не столько предсказывает будущее, сколько раскладывает разрозненные утечки по полочкам и показывает, как они могли бы собраться в единую линейку прямо на сцене.

Ждать реальный анонс осталось недолго

До официального мероприятия Apple остается примерно месяц, и совсем скоро концепт можно будет сверить с настоящими устройствами. Часть предсказаний почти наверняка попадет в цель: имя iPhone Ultra, чип A20 Pro, переменная диафрагма камеры. А что-то традиционно останется красивой мечтой — слишком тонкие корпуса и дисплеи вовсе без сгиба редко переживают путь до конвейера.

Мне такие ролики симпатичны хотя бы тем, что они задирают планку ожиданий. Когда фанат за пару недель на энтузиазме собирает событие, которое не стыдно показать миллионам, у самой компании просто нет морального права выступить слабее. Осталось дождаться сентября и увидеть, примет ли Apple этот брошенный вызов.