Подойдут ли чехлы от iPhone 17 Pro к iPhone 18 Pro? Новые подробности о размерах смартфонов Apple

OtterBox уже начал продавать чехлы для iPhone 18 Pro в магазинах Best Buy, хотя сам смартфон Apple представит только в середине сентября. На первый взгляд обычная предзаказная суета, но производитель добавил на упаковку любопытную деталь: чехлы для iPhone 17 Pro подойдут к iPhone 18 Pro, и наоборот. Если это правда, при апгрейде не придется тратиться на новые аксессуары. А учитывая, что недавно мы узнали, как вырастет емкость аккумуляторов в новых Pro-моделях, вопрос с габаритами корпуса становится еще интереснее.



Аксессуары появились раньше самого смартфона

Информацией поделился Марк Гурман из Bloomberg. Он заметил, что OtterBox выставил чехлы для еще не вышедшего iPhone 18 Pro в Best Buy, и опубликовал фото упаковки. Сроки и правда ранние: анонс ждут в сентябре, а коробки с аксессуарами уже стоят на полках. Но интереснее не сам факт продаж, а то, что напечатано мелким шрифтом. Производитель прямо указывает, что его чехлы взаимозаменяемы между двумя поколениями Pro.

Сам Гурман не стал утверждать, что согласен с такой трактовкой размеров. Он лишь передал то, что увидел на упаковке, оставив выводы читателям. И осторожность тут уместна, ведь производитель аксессуаров и Apple — совсем не одно и то же. OtterBox мог заложить совместимость заранее, опираясь на предварительные лекала, а финальные размеры корпуса иногда меняются на последних этапах разработки.

Разговор ведь не только о внешности. Отдельно мы уже прикидывали, насколько новинка прибавит в мощности по сравнению с прошлым поколением, и там разница обещает быть куда заметнее, чем в форме корпуса. Хотите первыми узнавать такие детали? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, мы разбираем слухи об iPhone без лишней воды.

Почему прошлогодний чехол правда может подойти

Слухи последних месяцев сходятся в одном: iPhone 18 Pro внешне почти повторит iPhone 17 Pro. Тот же формат корпуса, похожее расположение камер, знакомые габариты. Если Apple действительно не станет менять геометрию, то чехол от прошлогодней модели сядет как влитой. В такой логике заявление OtterBox выглядит обоснованным, а не маркетинговой натяжкой ради продаж.

Для владельцев это приятная новость. Хороший чехол стоит денег, и покупать его заново каждый год ради пары миллиметров обидно. Если совместимость подтвердится, при переходе на новый смартфон можно будет оставить и защиту корпуса, и любимые аксессуары вроде подставок и держателей. А тем, кто предпочитает не переплачивать за фирменную защиту, недорогие чехлы и аксессуары с AliExpress мы регулярно собираем в Сундуке Али-Бабы в МАКС.

Есть и практическая причина, почему OtterBox так уверен. Разработка новой формы под чехол занимает месяцы, и производителю выгодно переносить готовые лекала с модели на модель. Если корпус меняется не сильно, компания просто печатает на прошлогодней заготовке новое имя устройства. Для покупателя это плюс: аксессуары появляются в день старта продаж, а не спустя недели ожидания. Минус в том, что такая экономия работает ровно до момента, пока Apple не решит подвинуть кнопку или чуть увеличить блок камер.

Правда, есть оговорка, которая касается старшей модели. Обычный iPhone 18 Pro и его крупный собрат ведут себя по-разному, и мы уже разбирали, чем эти версии будут отличаться друг от друга. Именно в этих различиях и прячется главная загвоздка с чехлами, о которой стоит поговорить отдельно.

Со старшей моделью все не так гладко

Пока младшая версия обещает стабильность, вокруг iPhone 18 Pro Max ходят другие разговоры. Как минимум два инсайдера утверждают, что этот смартфон станет толще и тяжелее предшественника. Причина простая: под крышкой разместят более крупный аккумулятор, а лишние миллиметры и граммы приходится закладывать в корпус.

Для чехлов это прямая проблема. Даже небольшой прирост толщины ломает посадку: рамка перестает защелкиваться, кнопки промахиваются мимо вырезов, а окошко под камеру может не совпасть с блоком объективов. Так что универсальное обещание OtterBox честнее работает для обычной Pro-версии, чем для Max. По крайней мере до тех пор, пока никто не приложил новый смартфон к старому чехлу и не проверил все вживую.

Насколько именно подрастет батарея и как это изменит автономность и размеры, мы разбирали в отдельном материале про старший смартфон. Если коротко, запас хода должен вырасти, но платить за это придется теми самыми граммами и миллиметрами толщины.

Стоит ли верить надписи на коробке

Итог такой: обещание производителя звучит правдоподобно, но принимать его за чистую монету пока рано. OtterBox заинтересован в продажах и мог напечатать удобную формулировку заранее, до того как получил от Apple финальные чертежи. Пока смартфон не вышел, любая совместимость остается предположением, пусть и вполне логичным.

Если вы владелец iPhone 17 Pro и планируете переходить на обычный iPhone 18 Pro, шансы сохранить чехол высокие. А вот будущим обладателям Max я бы советовал не спешить с покупкой аксессуаров до презентации. Разумнее дождаться реальных обзоров и первых замеров, когда энтузиасты приложат новый корпус к прошлогоднему чехлу и покажут, совпало или нет. Пара недель ожидания сэкономит вам и деньги, и нервы.

И еще один момент. Ранние продажи чехлов — это косвенный сигнал, что релиз действительно близко. Производители аксессуаров редко выкатывают товар на полки без уверенности в сроках поставок. Так что сентябрьский анонс выглядит все реальнее. Уже сомневаетесь, брать чехол сейчас или подождать? Спросите совета в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут по личному опыту.