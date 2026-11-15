Не приходит код для входа в МАКС: где его искать и что проверить на iPhone

Кирилл Пироженко

Новый айфон в руках, МАКС установлен, номер введен, а SMS с кодом все нет. Таймер повторной отправки дотикал, вы запросили код еще раз, потом еще, и снова тишина. Неприятнее всего, что вход нужен прямо сейчас: на мессенджере держатся рабочие чаты, семейные переписки и коды от Госуслуг. При этом код далеко не всегда теряется по дороге. Иногда он приходит вовремя, только не туда, куда вы смотрите, а иногда его прячет сам iPhone. Так где он на самом деле и что делать, если его нет нигде? А если вы ставите мессенджер на айфон без своей SIM, мы отдельно проверили, работает ли МАКС без SIM-карты.

Человек держит iPhone с экраном МАКС «Введите код из SMS» и пустыми ячейками для кода

Человек держит iPhone с экраном МАКС «Введите код из SMS» и пустыми ячейками для кода

Код может ждать вас на старом телефоне

SMS с кодом МАКС присылает, если вы больше нигде не вошли в аккаунт. Если аккаунт открыт на другом устройстве, например на старом айфоне, который лежит в ящике, подтверждение уходит туда, в системный чат «Коды подтверждения». Это официальный бот с галочкой, и спутать его с чем-то трудно. Если старый телефон вы уже продали или потеряли, сначала стоит завершить сессию на нем: мы показывали, как выйти из МАКС на всех устройствах сразу.

Порядок действий такой:

  1. Откройте МАКС на устройстве, где вы уже вошли в аккаунт.
  2. Во вкладке «Чаты» найдите «Коды подтверждения».
    3. Слева поиск чата «Коды подтверждения» в МАКС, справа сам чат с кодами входа и кнопкой «Скопировать код»

    Слева поиск чата «Коды подтверждения» в МАКС, справа сам чат с кодами входа и кнопкой «Скопировать код»

  3. Введите код на новом телефоне, пока он не истек.

Главный подвох в том, что основное устройство для кодов в МАКС одно. Сменили айфон, а коды по-прежнему летят на старый, пока вы сами не назначите новый. В веб-версии мессенджера этот чат коды не показывает, так что открыть МАКС на компьютере и подсмотреть не получится. Код к тому же живет недолго: если пока вы искали чат, он устарел, приложение напишет «Срок действия кода истек», и придется запросить новый.

Чат «Коды подтверждения» в веб-версии МАКС: сообщение, что коды доступны только в мобильном приложении

Чат «Коды подтверждения» в веб-версии МАКС: сообщение, что коды доступны только в мобильном приложении

С Госуслугами путаница еще сильнее. Код для входа в сам МАКС приходит по SMS, а код от Госуслуг всегда падает в тот же чат «Коды подтверждения», а не в сообщения. Если вы ждете SMS от портала, а у вас привязан мессенджер, ждать можно долго. Заодно проверьте, что номер в МАКС и на Госуслугах один и тот же: при разных номерах код не придет ни туда, ни сюда.

Прежде чем ругать мессенджер, проверьте айфон

Если других устройств с МАКС у вас нет, код точно должен прийти по SMS. И вот тут чаще всего мешает не мессенджер, а сам телефон или настройки, о которых давно забыли. Большинство проверок занимает меньше минуты.

  1. Посмотрите на номер в поле ввода. Одна перепутанная цифра, и код честно уходит другому человеку.
  2. Проверьте баланс. Некоторые операторы ограничивают входящие SMS уже при нуле на счете.
  3. Выключите VPN, если он работает. Справка МАКС прямо советует это сделать.
  4. Если в айфоне две SIM, откройте Настройки — Сотовая связь и убедитесь, что включена линия с нужным номером.
    5. Настройки iPhone: пункт «Сотовая связь» и список из двух SIM-карт со статусом «Вкл.»

    Настройки iPhone: пункт «Сотовая связь» и список из двух SIM-карт со статусом «Вкл.»

  5. Уберите авиарежим и посмотрите на индикатор сети. Без сигнала SMS просто некуда прийти.
  6. Перезагрузите iPhone и запросите код заново.

Отдельно загляните в сами «Сообщения». В iOS SMS от незнакомых номеров не всегда лежат в общем списке: их отсекает фильтр неизвестных отправителей, и код от МАКС с коротким служебным номером легко туда попадает. Нажмите кнопку фильтров в правом верхнем углу и откройте «Неизвестные отправители». Там же проверьте папку со спамом. Код мог прийти минуту назад и спокойно ждать вас именно там.

Совет освободить память для SMS пришел с Android, на айфоне сообщения из-за места не теряются почти никогда. Но если хранилище забито под ноль и iOS уже ругается, система начинает вести себя странно в целом, так что пару гигабайт лучше освободить. Перебрали все пункты, а кода нет? Напишите в наш чат в Telegram или в чат в МАКС с любого другого устройства, где вы вошли.

Иногда SMS задерживает оператор

Если айфон в порядке, смотрите, что происходит с самим номером. В роуминге SMS могут не доходить совсем или приходить с большой задержкой. Еще одна ловушка появилась в России с осени 2025 года и до сих пор срабатывает регулярно. Это период охлаждения SIM-карты: после возвращения из-за границы или если симка не работала больше 72 часов, оператор на сутки ограничивает мобильный интернет и SMS. Код от МАКС в это время просто не пропустят.

Схема: задержка SMS в роуминге, период охлаждения SIM на 24 часа, капча для снятия ограничения, звонок оператору и пауза 5 минут между запросами кода

Схема: задержка SMS в роуминге, период охлаждения SIM на 24 часа, капча для снятия ограничения, звонок оператору и пауза 5 минут между запросами кода

Ждать сутки не обязательно. Оператор присылает SMS со ссылкой, где нужно пройти капчу, и после этого связь возвращается через несколько минут. Если такого сообщения нет, а вы недавно прилетели, позвоните оператору. Заодно спросите, не запрещены ли на номере сервисные SMS от сторонних отправителей: такие ограничения иногда включаются в тарифе или после жалоб на спам.

И не жмите «Отправить код еще раз» десять раз подряд. Быстрее от этого не станет, а МАКС после череды запросов покажет ошибку «Слишком много попыток» и попросит подождать. Выдержите хотя бы пять минут между попытками. Если за 10-15 минут код так и не пришел, а другие SMS приходят нормально, причина, скорее всего, уже не в вас.

Правила для SIM-карт в России меняются чуть ли не каждый месяц, и узнавать о них лучше до поездки, а не в аэропорту. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, мы пишем о таких ограничениях в день, когда их вводят.

Без доступа к номеру остается только поддержка

Запасного канала у МАКС нет. Код не приходит на почту и не дублируется в другие мессенджеры, поэтому без SIM с нужным номером войти на новом телефоне не выйдет. Если симку потеряли, ее придется восстановить у оператора с паспортом, это обычно делают в салоне за несколько минут. И помните, что код из этого чата нужен только вам. Если он пришел, а вы ничего не запрашивали, кто-то пытается войти в ваш аккаунт. Как устроены такие схемы, мы разбирали в материале о том, как в МАКС разводят родителей.

iPhone с экраном ввода кода МАКС и кнопкой «Написать в поддержку», рядом на столе SIM-карта и паспорт

iPhone с экраном ввода кода МАКС и кнопкой «Написать в поддержку», рядом на столе SIM-карта и паспорт

Бывает и обратная ситуация: код пришел, а мессенджер вместо входа требует установить пароль. Сделать это нужно на устройстве, где вы уже вошли, и только потом повторить вход на новом. Если МАКС просит подтвердить вход на телефоне, которого у вас больше нет, справка предлагает сбросить активные сессии по специальной ссылке, причем сработает она только с телефона.

Когда все проверено, откройте справку на help.max.ru и нажмите «Написать в поддержку». Сразу перечислите, что уже пробовали: баланс, VPN, перезагрузку, фильтры SMS. Добавьте номер, модель айфона и версию iOS. Чем меньше поддержке придется переспрашивать, тем быстрее придет ответ.

Если старый айфон остается у вас запасным, держите его заряженным: коды могут по-прежнему лететь на него, а он сядет в самый неподходящий момент. Недорогие зарядки и кабели для таких телефонов из ящика стола регулярно попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А надежнее всего сразу после входа назначить новый телефон основным устройством для кодов, чтобы в следующий раз не искать их по всей квартире.

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