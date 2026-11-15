Не приходит код для входа в МАКС: где его искать и что проверить на iPhone

Новый айфон в руках, МАКС установлен, номер введен, а SMS с кодом все нет. Таймер повторной отправки дотикал, вы запросили код еще раз, потом еще, и снова тишина. Неприятнее всего, что вход нужен прямо сейчас: на мессенджере держатся рабочие чаты, семейные переписки и коды от Госуслуг. При этом код далеко не всегда теряется по дороге. Иногда он приходит вовремя, только не туда, куда вы смотрите, а иногда его прячет сам iPhone. Так где он на самом деле и что делать, если его нет нигде? А если вы ставите мессенджер на айфон без своей SIM, мы отдельно проверили, работает ли МАКС без SIM-карты.



Код может ждать вас на старом телефоне

SMS с кодом МАКС присылает, если вы больше нигде не вошли в аккаунт. Если аккаунт открыт на другом устройстве, например на старом айфоне, который лежит в ящике, подтверждение уходит туда, в системный чат «Коды подтверждения». Это официальный бот с галочкой, и спутать его с чем-то трудно. Если старый телефон вы уже продали или потеряли, сначала стоит завершить сессию на нем: мы показывали, как выйти из МАКС на всех устройствах сразу.

Порядок действий такой:

Откройте МАКС на устройстве, где вы уже вошли в аккаунт. Во вкладке «Чаты» найдите «Коды подтверждения». Введите код на новом телефоне, пока он не истек.

Главный подвох в том, что основное устройство для кодов в МАКС одно. Сменили айфон, а коды по-прежнему летят на старый, пока вы сами не назначите новый. В веб-версии мессенджера этот чат коды не показывает, так что открыть МАКС на компьютере и подсмотреть не получится. Код к тому же живет недолго: если пока вы искали чат, он устарел, приложение напишет «Срок действия кода истек», и придется запросить новый.

С Госуслугами путаница еще сильнее. Код для входа в сам МАКС приходит по SMS, а код от Госуслуг всегда падает в тот же чат «Коды подтверждения», а не в сообщения. Если вы ждете SMS от портала, а у вас привязан мессенджер, ждать можно долго. Заодно проверьте, что номер в МАКС и на Госуслугах один и тот же: при разных номерах код не придет ни туда, ни сюда.

Прежде чем ругать мессенджер, проверьте айфон

Если других устройств с МАКС у вас нет, код точно должен прийти по SMS. И вот тут чаще всего мешает не мессенджер, а сам телефон или настройки, о которых давно забыли. Большинство проверок занимает меньше минуты.

Посмотрите на номер в поле ввода. Одна перепутанная цифра, и код честно уходит другому человеку. Проверьте баланс. Некоторые операторы ограничивают входящие SMS уже при нуле на счете. Выключите VPN, если он работает. Справка МАКС прямо советует это сделать. Если в айфоне две SIM, откройте Настройки — Сотовая связь и убедитесь, что включена линия с нужным номером. Уберите авиарежим и посмотрите на индикатор сети. Без сигнала SMS просто некуда прийти. Перезагрузите iPhone и запросите код заново.

Отдельно загляните в сами «Сообщения». В iOS SMS от незнакомых номеров не всегда лежат в общем списке: их отсекает фильтр неизвестных отправителей, и код от МАКС с коротким служебным номером легко туда попадает. Нажмите кнопку фильтров в правом верхнем углу и откройте «Неизвестные отправители». Там же проверьте папку со спамом. Код мог прийти минуту назад и спокойно ждать вас именно там.

Совет освободить память для SMS пришел с Android, на айфоне сообщения из-за места не теряются почти никогда. Но если хранилище забито под ноль и iOS уже ругается, система начинает вести себя странно в целом, так что пару гигабайт лучше освободить. Перебрали все пункты, а кода нет? Напишите в наш чат в Telegram или в чат в МАКС с любого другого устройства, где вы вошли.

Иногда SMS задерживает оператор

Если айфон в порядке, смотрите, что происходит с самим номером. В роуминге SMS могут не доходить совсем или приходить с большой задержкой. Еще одна ловушка появилась в России с осени 2025 года и до сих пор срабатывает регулярно. Это период охлаждения SIM-карты: после возвращения из-за границы или если симка не работала больше 72 часов, оператор на сутки ограничивает мобильный интернет и SMS. Код от МАКС в это время просто не пропустят.

Ждать сутки не обязательно. Оператор присылает SMS со ссылкой, где нужно пройти капчу, и после этого связь возвращается через несколько минут. Если такого сообщения нет, а вы недавно прилетели, позвоните оператору. Заодно спросите, не запрещены ли на номере сервисные SMS от сторонних отправителей: такие ограничения иногда включаются в тарифе или после жалоб на спам.

И не жмите «Отправить код еще раз» десять раз подряд. Быстрее от этого не станет, а МАКС после череды запросов покажет ошибку «Слишком много попыток» и попросит подождать. Выдержите хотя бы пять минут между попытками. Если за 10-15 минут код так и не пришел, а другие SMS приходят нормально, причина, скорее всего, уже не в вас.

Правила для SIM-карт в России меняются чуть ли не каждый месяц, и узнавать о них лучше до поездки, а не в аэропорту. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, мы пишем о таких ограничениях в день, когда их вводят.

Без доступа к номеру остается только поддержка

Запасного канала у МАКС нет. Код не приходит на почту и не дублируется в другие мессенджеры, поэтому без SIM с нужным номером войти на новом телефоне не выйдет. Если симку потеряли, ее придется восстановить у оператора с паспортом, это обычно делают в салоне за несколько минут. И помните, что код из этого чата нужен только вам. Если он пришел, а вы ничего не запрашивали, кто-то пытается войти в ваш аккаунт. Как устроены такие схемы, мы разбирали в материале о том, как в МАКС разводят родителей.

Бывает и обратная ситуация: код пришел, а мессенджер вместо входа требует установить пароль. Сделать это нужно на устройстве, где вы уже вошли, и только потом повторить вход на новом. Если МАКС просит подтвердить вход на телефоне, которого у вас больше нет, справка предлагает сбросить активные сессии по специальной ссылке, причем сработает она только с телефона.

Когда все проверено, откройте справку на help.max.ru и нажмите «Написать в поддержку». Сразу перечислите, что уже пробовали: баланс, VPN, перезагрузку, фильтры SMS. Добавьте номер, модель айфона и версию iOS. Чем меньше поддержке придется переспрашивать, тем быстрее придет ответ.

Если старый айфон остается у вас запасным, держите его заряженным: коды могут по-прежнему лететь на него, а он сядет в самый неподходящий момент. Недорогие зарядки и кабели для таких телефонов из ящика стола регулярно попадаются в канале «Сундук Али-Бабы» в МАКС. А надежнее всего сразу после входа назначить новый телефон основным устройством для кодов, чтобы в следующий раз не искать их по всей квартире.